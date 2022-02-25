شمل إعفاء التأشيرات..إعلان مشترك بين السودان وسانت كيتس ونيفيز





يُعد التوقيع على الاتفاقتين خطوة إيجابية في سبيل توسيع نطاق العلاقات الخارجية والدبلوماسية للسودان.

وقعت حكومة السودان مع حكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيز ، بنيويورك على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ووقّع على البيان المشترك من جانب حكومة السودان عمار محمد محمود، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعن حكومة سانت كيتس ونيفيز مندوب ‏البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيان ماكدونالد ليبورد.

ويأتي توقيع البيان المشترك رغبة من البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف مجالات، وذلك على أساس مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، وقعت حكومتا السودان واتحاد سانت كيتس ونيفيز، على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الدولتين، وهي اتفاقية ستتيح لمواطني البلدين إمكانية السفر إلى البلد الآخر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

باج نيوز