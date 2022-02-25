وزير الأوقاف: رسالتنا المُحافظة على الدين





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف عبد العاطي أحمد عباس، أن رسالة الوزارة الأولى رسالة قيمية والمُحافظة على الدين وبسطه على المجتمع في معاملاتهم وعقيدتهم وسلوكهم ليظهر الدين في كافة مناحي الحياة.

وأضاف في حوار مع (سونا) أنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مفصلية وتتعلّق بهموم المجتمع وأموره الدينية والحياتية ومجالاتها الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من المجالات.

وأشار الوزير إلى أن أهم أهدافهم جعل الوزارة سيادية لأنّ الكثير يجهل أهميتها وهي بمثابة سلاح مشاة موجود على الأرض في كافة الاتجاهات كالمساجد والمدارس وغيرها من مجالات الحياة، قائلاً لدينا من المبررات لتكون الوزارة سيادية ولتأخذ مركزها الصحيح والفعلي.

الصيحة