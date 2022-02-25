الناطق باسم القوات المسلحة ينفي شائعة حدوث تغيرات لقيادات الجيش





أكد العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ان القوات المسلحة جزء لايتجزأ من الشعب السوداني وأن مايُتداول من اشاعات لزعزعة الثقة بين الشعب ومنظومته المسلحة انما هي عبر الاسافير داعيًا الشعب الى عدم الرضوخ للاشاعات لانها من جهات لايهمها الوطن ولا المواطن .وأضاف في حديثه عبر اثير القوات المسلحة عصراليوم الجمعة ان من تتبع تلك الشائعات “الغير صحيحة وغير مسبوكة” سيتبين له انها تنطلق من اصوات تسعى لضرب

وحدة البلاد وامنها عبر زعزعة الثقة بين القوات المسلحة والشعب خصوصًا أنها جاءت خلال جولات القائد العام للقوات المسلحة الروتينية للوحدات العسكرية ورسائله التي بثها على أعقاب ختام الربع الاول من العام التدريبي -الناجح- على حد وصفه.

وأضاف نبيل ان القوات المسلحة كانت وستظل وفية لشعبها مضطلعة على دورها في حفظ أمن واستقرار البلاد حتى تاتي حكومة انتقالية تقود البلاد الي انتخابات نزيهة يختار فيها الشعب من يقودهم نحو الوطن الذي يتطلعون اليه.

ووجه رسالة لأفراد القوات المسلحة في ثغور الحدود أنهم في القوات المسلحة قريبون منهم وأن القوات المسلحة ومن خلفها الشعب يثمنون دورهم في حفظ هيبة البلاد وصون حدوده من كل متربص.

وفي ختام لقائه طمئن نبيل الشعب السوداني قائلاً ان القوات المسلحة ستظل ساهرة ساعية لتلبية احتياجات الشعب وتهيئة ظروف اجتماعية حتى ينعم الجميع بوطن يسوده السلام .

والجدير بالإشارة الى ان العقيد ركن نبيل عبدالله علي محمد تم تعيينه ناطقًا رسميًا للقوات المسلحة خلفا للعقيد ركن عامر محمد الحسن بعد اعفائه حيث ظلت الاخبار تصدر عن الاعلام الحربي بجانب تصريحات مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي العميد ركن الطاهر ابو هاجة. وقد جاء حديث الناطق الرسمي العميد ركن نبيل عبدالله اثر اشاعات نمت مؤخرًا عبر الاسافير تتحدث عن استبدال بعض منظومات البلاد العسكرية بأخرى مشيرة -الإشاعات- الى اتصال هاتفي تم بين جهة نافذة بالبلاد مع احدى دول الجوار

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