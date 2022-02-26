شاهد.. السفير السعودي بالخرطوم يستقبل وفداً بالزّي التقليدي البجاوي





استقبل السفير السعودي بالخرطوم، وفداً من نظارات شرقي السودان، بالصديري البجاوي، والذي كان قد قُدم له كهدية من المجلس الأعلى لنظارات البجا، إبان زيارته الأخيرة إلى بور تسودان، ومعه سيفاً مزيناً بالفضة.

وبحث سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن، مع والي ولاية البحر الأحمر ومجموعة من نظار وعمد شرق السودان العلاقات الثنائية بين البلدين.



والخميس، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والي البحر الأحمر المكلّف علي عبد الله أدروب وعدد من النظار والعمد من شرق السودان.

وتمّ تبادل الأحاديث الودية والتأكّيد على عمق العلاقات بين البلدين علي المستوي الرسمي والشعبي.

وجدّد السفير حرص المملكة على الاستقرار في شرق وكلّ السودان، والعمل علي دعم السلام والاستقرار والتنمية والمشروعات في شرق السودان بما يدعم الاستقرار ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

الخرطوم: (كوش نيوز)