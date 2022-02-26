اشتراطات وضوابط صحية جديدة لدخول السودان





أصدرت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصخة تحديث لاشتراطات وضوابط دخول السودان.

وحددت لسبعة اشتراطات للقادمين من دول السعودية،الإمارات، البحرين،عمان، مصر، قطر، تونس، المغرب والجزائر، منها إبراز شهادة تثبت التحصين بأحد اللقاحات المعتمدة (واحد من جونسن وجرعتين من اللقاحات الأخرى) لمن هم فوق سن ١٨ عام او شهادة فحص كورونا سلبية صلاحيتها من أخذ العينة لمن هم فوق الثمانية أعوام وذلك من معمل معتمد،بالإضافة إلى ملء استمارات متابعة القادمين على متن الطائرة او الوسائل الأخرى، اخذ عينات للفحص المعملي عند الوصول وذلك حسب التقديرات الفنية للفريق الصحي ، وعند اكتشاف حالة إصابة يحول المريض إلى مركز العزل.

فيما تقرر للقادمين من دول الامريكتين وأوروبا والصين والهند إبراز شهادة سلبية خلال ٩٦ ساعة من أخذ العينة لمن هم فوق سن التاسعة.

الخرطوم:رضا صلاح الزبير

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