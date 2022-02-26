بالفيديو.. ما هي حقيقة زواج المودل والراقصة آية أفرو من وزير سوداني في السر..شاهد وتعرف على إجابتها حول هذا السؤال الخطير





استضاف الناشط السوداني المنتصر بالله عبر برنامج (المطب) الذي يت بثه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, المودل والراقصة السودانية آية أفرو.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أثارت الحلقة ضجة واسعة بسبب خطورة الأسئلة التي تم طرحها من قبل المحاور على المودل الشهيرة, كما تابعها الكثيرين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أكثر الأسئلة الساخنة التي طرحها المنتصر بالله على ضيفته سؤال باغتها به وهو حقيقة زواجها من وزير سوداني في السر؟.

المودل الشهير أبدت غضبا كبيراً ووضعت (المايك) ثم غادرت الأستوديو, لكنها عادت بعد رجاءات وواصلت الحلقة لكن علامات الغضب وضحت على وجهها حتى بعد عودتها.

ومنعت آية أفرو مستضيفها من طرح مثل هذه الأسئلة عليها, كما نفت وبشدة هذا الاتهام وذكرت أنها بعيدة عن السياسة وعن هذا الاتهام والذي هو عار من الصحة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين