شاهد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة.. حضن طويل وعناق حار بين الفنانة ريان الساتة وأحد الشباب المعجبين





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصاً فيسبوك ضجة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع المثير للحدل بطلته الفنانة السودانية الشهيرة ريان الساتة والتي ظهرت من خلال وهي تتقدم لمعانقة أحد الحاضرين خلال حدى الحفلات.

جمهور المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للفيديو شن هجوماً قاسياً على الفنانة دون علم منهم بالتفاصيل الأخرى والأسباب التي دفعت الفنانة لمعانقة الشاب لفترة طويلة.



حيث وصف الكثير من المعلقين على الفيديو الأمر بعدم الحياء وعدم الاحترام لمشاعر الناس الذين من حولهم وهو تصرف دخيل على مجتمعنا.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد رد بعض المقربين من الفنانة والشهود على الواقعة وذكروا أن ما قامت به الفنانة هو عمل انساني.

حيث كتب أحدهم: للذين ينتقدون ويهاجمون ويردمون من دون علم هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلب من الفنانة أن تقترب منه ليسلم عليها وجاءت اللقطة عفوية جداً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين