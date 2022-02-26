سفارة السودان بكييف: السودانيون باوكرانيا بصحة وسلامة





طمأنت سفارة السودان بكييف اليوم بأنّ جميع المواطنين السودانيين باوكرانيا بصحة وسلامة، وبحمد الله لم تسجل اي اصابات ضمن افراد الجالية. كما تود السفارة ان تلفت انتباه السودانيين المقيمين باوكرانيا الى توخي الحيطة والحذر ، وان يتجنبوا المناطق العسكرية وما جاورها. ونوهت سفارة السودان الى ان السلطات البولندية تسمح بالدخول للذين سيعبرون الحدود مع اوكرانيا ، وتقوم السفارة بالتنسيق مع سفارة السودان في المانيا التي تغطي بولندا ، وكذلك ممثلي الجالية السودانية في بولندا ، بتأمين الاحتياجات اللازمة. كما تفيد بأنه تم التنسيق مع بعثتنا في رومانيا للسماح للسودانيين بالمرور عبر المعبر بين اوكرانيا ورومانيا والتي تتطلب افادة مسبقة ببيانات الاشخاص. وعليه ترجو السفارة من كافة المواطنين الذين لم يسجلوا اسمائهم ان يسارعوا بتسجيل بياناتهم وفق المستند الالكتروني الذي سبق نشره عبر مكتب الجالية. ٠ وتنصح السفارة المواطنين الكرام ان يستخدموا القطارات العامة للوصول للمعبرين المشار اليهما.

سونا