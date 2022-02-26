البعث: زيارة حميدتي لروسيا في إطار دعم الانقلاب





وصف المتحدث باسم حزب البعث العربي عادل خلف الله زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لروسيا حالياً أنها تأتي في إطار دعم الانقلاب، وقال خلف الله: هي خطوة في الطريق الذي يسير فيه مع البرهان منذ بداية الفترة الانتقاليه بمصادرة ملفات خارج اختصاصاتهم، وأضاف أن توقيت الزيارة غير مناسب، وربما تحمل الخطوة أيضاً محاولة للخروج من العزلة الخانقة التي تعيشها المجموعة الانقلابية، ولا أعتقد أنها ستضيف شيئاً لأن روسيا أيضاً دخلت دائرة العقوبات الأمريكية.

من ناحيته قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة قال في تغريدة له على تويتر: لا شك أن زيارة حميدتي إلى روسيا في هذا التوقيت المتزامن مع الهجوم على أوكرانيا تعتبر خطأً وقفزة في الظلام وأضاف أن مشاركة وفد وزاري له في هذه الزيارة يورط معه قيادات القوات المسلحة التي تسعى للتحالف مع الغرب، وروسيا ليست في وضع اقتصادي يمكنها تقديم دعم اقتصادي للسودان.

لكن المحلل السياسي الطيب ضوينا وصف الزيارة بأنها ذات أهمية قصوى وينتظر أن تحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة، وذلك من خلال مشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، وتوقع ضوينا أن يتم إبرام المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية وتنشيط البروتكلات السابقة، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة تعبرها البلاد ويحتاج السودان إلى أصدقائه في هذا المنحنى التاريخي، وأضاف أن حميدتي يقوم بأدوار كبيرة ومؤثرة في إدارة ملفات تتعلق بالعلاقات الخارجية بما يخدم المصالح الاستراتيجية للسودان.

صحيفة اليوم التالي