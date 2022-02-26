وزيرة التجارة ترفض اتهامات (جبريل) بإعاقة ‏الصادر وتتحدى





فندت وزيرة التجارة المكلفة، آمال صالح، الاتهامات التي وجهت لوزارتها بأنها وراء تصاعد سعر الصرف بالسوق الموازي، نسبة لفشلها في ضبط حركة الاستيراد، وفتحها لباب الاستيراد على مصراعيه لكل من دهب ودب. وقالت صالح لـ(الحراك) التجارة ماعندها علاقة بارتفاع سعر الدولار على الإطلاق، وأضافت بأن الوزارة ما فاتحة باب الاستيراد على مصراعيه حتى يرتفع الدولار، بل العكس الاستيراد يتم عبر مزادات من البنك المركزي وعبر حصائل الصادر. وتابعت صالح أن وزارة التجارة واحد من مسؤولياتها استرداد حصائل الصادر للبنك المركزي، وتساءلت بالتالي كيف نكون وراء تصاعد سعر الدولار.

بالمقابل نفت صالح، الاتهامات التي وجهها لها نظيرها وزير المالية جبريل إبراهيم، حول تسبب وزارة التجارة في إعاقة حركة الصادر، وقالت: لم نعق حركة الصادر، وأضافت: أتحدى إذا كان هنالك شخص وصل الوزارة سواء لغرض الاستيراد أو الصادر وتمت إعاقة إجراءاته من قبل الموظفين بالوزارة، وتابعت: إذا هنالك شخص فليأتِ لمقابلتي.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي