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نجم السوشيال”صلاح سندالة”: شنو “رشدي الجلابي” يحضن دي ويفك دي نخلي ليكم الفيس دا؟!
انتقد نجم السوشيال ميديا “صلاح سندالة” هذا الاهتمام المُفرط للسودانيين على مواقع التواصل، بالمؤثر “رشدي الجلابي”.
وقال “سندالة” في مقطع فيديو بثه عبر فيسبوك، على صفحته الشخصية: (يا جماعة ما معقول نحن الفيسبوك دا ما نفتحو، وكل ما نقبل نلاقي رشدي الجلابي دا قدامنا).
واضاف سندالة: معقول الشعب السوداني دا بقى فاضي كده، الناس دي جنت ولاّ في فراغ قاتل، في شنو يعني؟ واردف: (شنو رشدي الجلابي رشدي الجلابي يحضن دي ويفك دي).
واستغرب سندالة، من الذين يحرصون على التقاط صور معه، قائلاً (معقول انا اتصور لي مع واحد لابس نظارة شمس بالليل).
الخرطوم: (كوش نيوز)