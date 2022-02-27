الاتحاد الأوربي و الترويكا : ندعو السودان إلى إدانة انتهاكات روسيا و عدم الاعتراف باستقلال دونباس و لوغانسك





دعا سفراء و رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوربي السودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونباس و لوغانسك.

جاء ذلك خلال اجتماع للسفراء مع وزير الخارجية المكلف ؛ علي الصادق اليوم “الأحد” حول التطورات في أوكرانيا.

و بحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوربي فقد دعا السفراء السودان للانضمام إلى مجموعة الدول و الخروج علنا لتأييد التعددية و تبني قواعد تستند إلى النظام الدولي وتدين بعبارات واضحة انتهاكات الاتحاد الروسي ، مشيرين إلى أنهم يتوقعون الموقف السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المسألة.

و أضاف البيان “كما عبر وفد السفراء على اعتمادهم على دعم السودان لإدانة الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا في جميع المحافل ذات الصلة والتعبير في هذه المنتديات عن دعم السودان للمبادئ التأسيسية للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد التي انتهكها الاتحاد الروسي”.

و حث السفراء السودان على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا و التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

و أضاف “ندعو السودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونباس ولوغانسك ، وإثناء الدول الأخرى عن القيام بذلك”.

و تابع “كما طالبنا جمهورية السودان بصفتها عضوا في المجتمع الدولي بمطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي.

و نفى روبرت فان دن دول ؛ رئيس بعثة الاتحاد في السودان صدور بيان من الاتحاد حول زيارة مسؤولين سودانيين لروسيا في الأيام القليلة الماضية ، مشيراً إلى أن موقفهم في الاجتماع كان نيابة عن دول الترويكا و كندا و سويسرا أيضاً.

باج نيوز