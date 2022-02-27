شاهد بالفيديو.. رشدي الجلابي: مروة الدولية لم تتبرع لي وأنا ما شحاد ومافي زول أعطاني بوكسي





نفى الفنان “أحمد الشبح” عبر مقطع الفيديو، المرفق أن “رشدي الجلابي” يطلب مال من أي شخص وقال ما يتداول على فيسبوك حول تبرعات من فنانات لرشدي الجلابي غير صحيح وأن رشدي يعمل بعرق جبينه ويعمل في مجال الإعلانات.



وقال رشدي بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (مروة الدولية لم تتبرع لي وأنا ما شحاد، اها فتحو اضنيكم ديل وعشان تعرفوني انا راجل

قنا وقالو ماتنفع دي حقت الحروم

توضيح تاني للناس البقولو رشدي في اشخاص اتبرعو ليو بي مبالغ 💔واتبرعو لي بي بوكسي .. ماف زول اتبرع لي رشدي بي حاجه ياجماعه🤍 ورشدي زول راجل وود قبائل وشغال بي عرق جبينو❤️ وربنا يفتحها عليو كمان وكمان❤️).

الخرطوم (كوش نيوز)