السودان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى الحوار ووقف التصعيد





دعا السودان، كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى وقف التصعيد بينهما واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة.

واستقبل وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي بمكتبه اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم.

وسلّمت مجموعة السفراء إلى الوزير ورقة إدانة جماعية تعبّر عن موقفهم تجاه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وكذلك إدانة بيلاروسيا لوقوفها إلى جانب روسيا في هذا الهجوم.

وحمّل سفراء الاتحاد الأوروبي، روسيا تداعيات الأزمة الأوكرانية وانتهاك اتفاقية منسك وقواعد القانون الدولي، واستفسر السفراء الوزير عن موقف السودان من الهجوم الروسي.

وعن الموقف من الأزمة الأوكرانية، أكّد أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

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