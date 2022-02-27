مخططات سكنية واستثمارية للمغتربين والمهاجرين





كشفت ولاية شمال كردفان، عن حزمة مخططات سكنية واستثمارية مخصصة للمهاجرين والمغتربين السودانيين عامة وأبناء الولاية بالخارج على وجه الخصوص.

وأعلنت الولاية عن طرح مخطط الأبراج السكنية للمغتربين بمساحة (16.000) م م بمربع الرباط، بجانب مخطط مربع السوق المركزي للخضر والفاكهة الاستثماري الواقع بالقطعة رقم (53) بمساحة (21.000) م م.

كما أعلنت ولاية شمال كردفان، عن طرح مخطط مشروع بورصة سوق المحصولات الجديد بالقطعة رقم (1) في مساحة تبلغ (87.000) م م، ويتضمّن المشروع مساحات للبنوك والمصارف ومكاتب للوكلاء ومخازن ومراكز للخدمات، بجانب مخطط مدينة المغتربين الصناعية في مساحة تبلغ(600.000) م م، فضلاً عن مشروع المسلخ في مساحة (10.000) م وسوق المواشي في مساحة (90.000) م م على طريق الإنقاذ الغربي.

ووقف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب الذي وصل حاضرة الولاية مدينة الأبيض في زيارة تستغرق يومين، وقف ميدانياً على المساحات المطروحة لتلك المشروعات.

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