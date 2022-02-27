(34) إصابة في موكب “الآباء والأمهات”





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وقوع (34) حالة إصابة تم حصرها، في موكب “الآباء والأمهات” يوم أمس السبت (26 فبراير).

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن من بين الإصابات (5) حالات نتيجة الضرب المبرح بالهراوات (إحداها أدت لحدوث كسر في الجمجمة)، وحالتان إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، و(10) إصابات بقنابل صوتية، وأوضحت أن جميع الإصابات مستقرة.

ونوهت لوقوع (5) إصابات في مـواكب الخرطوم ومحلياتها، و(23) في مـواكب بحري ومحلياتها، و(6) حالات في مـواكب أم درمان ومحلياتها.

الصيحة