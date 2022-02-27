شاهد.. مقطع فيديو لجنود سودانيين يصنعون طعامهم على إيقاع المارشات العسكرية يحصد إعجاب مواقع التواصل





حصد مقطع فيديو لجنود سودانيين يصنعون طعامهم، بإحدى مناطق العمليات، على إيقاع المارشات العسكرية إعجاب مواقع التواصل، وتصدر المقطع “التريند” على السوشيال ميديا.

وأظهر المقطع ثلاث جنود سودانيين يحضرون عصيدة “الكوجة” لزملائهم، وسط حماس وهتاف المارشات العسكرية المنتظمة، في مشهد حظي بإعجاب منصات التواصل.



‏وعصيدة “الكُوجة” تصنع من الفيتريتة الحمراء دون تخمير، تؤكل بالعدس (البالونقة) أو الكجيك (ملاح سمك مجفف) وشطة قبانيت، كما تؤكل باللبن، أم تربيقة، وأم رقيدة، روب، نعيمية، تقلية، أو ملاح الصيد، وتمثل الطعام الرئيسي للجنود والعمال في المناطق الخلوية.

الخرطوم: (كوش نيوز)