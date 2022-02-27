اسحق احمد فضل الله: الحديث إلى الأذان الطرشاء





بشير….

أنت وهم وهو وآخرون يتجاذبوننا يصرخون

لماذا لا نفلح…. لماذا لا ننجح..؟ نحن مخلصون… لسنا خونة… لماذا يتوقف الداء الذي يهلكنا…

وفي المناسبات نقعد ونشرح… وفي الطريق… وفي المواصلات…و…

وكل شيء يقول إنه لا فهم إلا بعد أن نمسك الدرب من قعرو…. ونمشي ونمشي

والطريق الممتد يكاد يجعلنا نشعر باليأس…. لكن…

……..

بشير

في الكونكان (الفورة) تعني إحراز أحد الطرفين مائة نقطة… عندها تنتهي اللعبة

والفورة تستغرق ساعة أو ساعتين

وعند المساجين ممن يقضون أحكاماً طويلة الفورة مليون…

وما يحدث في السودان الآن

يعني أن السلطة والآخرين المتجاذبين كلهم يقول

الفورة مليون…

….

وبعض ما يحدث ويقول الفورة مليون هو

البرهان الذي يزرع في حديقة الوطني… ويزرع في حديقة قحت… ويزرع في حديقة الإمارات… ويزرع في حديقة أمريكا… ويزرع في حديقة الأمة.. و.. البرهان هذا يزرع…. وينتظر

ينتظر لأنه لا يعرف ما الذي زرعه… ولا هو يدري ما الذي يثمره هذا الزرع.. و..

البرهان يزرع وينتظر لأن الفورة مليون

والمحاكمات المتهمون فيها ( من أهل المؤتمر الوطني يفعلون ويقولون ما يعني أن الفورة مليون

( وأمس الأول نيابة الاتهام تعرض في المحكمة أفلاماً طويييلة… والمحامون يشاهدون في صبر..

في صبر لأنهم يستخدمون هذا الذي صنعته النيابة ليبشر سبدرات المحكمة بأن ما فعلته النيابة يصبح من حق الدفاع أن يعرض على المحكمة آلاف الشرائط في آلاف الساعات… والفورة مليون..)

وأمس آخر المظاهرات الشيوعية تخرج

والمظاهرة…هزيلة؟… نعم

لكن المظاهرة ليست أكثر من خدعة… خدعة لصرف النظر بعيداً عن المظاهرة الحقيقية التي هي ما يفعل ويفعل…

فالشيوعي… من وراء أبواب السجن يجعل البرهان والمحاكمات وأسلوب الفورة مليون أشياء تمتد حتى يجد الناس أن…

إن قحت انغمست في عض وضرب الإسلاميين إلى درجة أنها لم تفعل شيئاً واحداً للمواطن..

وأن البرهان الآن ينغمس في ما يفعل ويفعل لدرجة أنه لم يقدم شيئاً واحداً للمواطن

والدولار / الذي هو الشاهد الأول الذي لا يحتمل الغلاط/ والذي يصعد في زمان قحت من ستين جنيهاً إلى أربعمائة في زمان قحت يظل يصعد للآن ويطرق الباب متجهاً نحو الرقم ستمائة ليتجه بعدها إلى ألف جنيه للدولار.

عندها يصبح جيش الخراب الذي يقاتل نيابةً عن الشيوعي هو الرغيف والبنزين ثم الحركات المسلحة التي تقود الناس من بطونهم.

تقودهم بفضل سياسة البرهان.

……..

وتقول يا بشير إنه لا بد من جلوس الأطراف جميعاً للحوار.

وللمرة الثانية نعيد السؤال الذي هو

لماذا تجلس الأحزاب والشيوعي والبعث مع الجيش وهي ترى أن البرهان يشنق نفسه بحبله…؟

……..

ونبدأ الحديث هذا ونتجه إلى فرش كل ما جرى… ولماذا…

ونبدأ حواراً

لكنا نؤجل الحديث…. مللاً… وضيقاً…

ويأساً…

يأساً نعم فالحديث نوجهه إلى البرهان

والبرهان…. مش فايق..

البرهان مشغول بما يزرع

حتى ولو أنتجت أشجاره فروعاً كل فرع منها هو ثعبان.

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة