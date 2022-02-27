جرائم وحوادث
عمليات تخريب جديدة تطال حقل (بليلة) النفطي
تعرّض حقل بليلة النفطي، إلى عمليات تخريب جديدة، طالت عدداً من الآبار والمنشآت.
وفي السياق، حمّلت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، السلطات مسؤولية حماية منسوبيها والعاملين في حقول النفط ومربعات الإنتاج.
وقالت في بيان، إن على السلطات الاضطلاع بأدوارها بدلاً من العمل على الانتقام من الثوار.
الصيحة
تعليق واحد
دا حقل نفط ايه دخل الثوار وانتقام انتوا مهندسين ولا سياسيين….انتم اس المشكلة وعدم فهم الادوار سبب تخلف البلد
..حتي المهندس يا اسفي عليكم وعلي بلدي منكم…اعتقد ان منهجية رمي المسؤولية علي الحكومة جزء من مخطط تخريب يساري ومحاولة استعادة نقابات وشغل تنظيمات سياسية هو هراء ولن يقدم البلد.
ما يحدث في السودان ممن يفترض بهم الحل يكونوا سبب المصائب. ..هذا غير موجود في اي بلد في الدنيا…فوضي خلاقة وتخريب ممنهج لاكبر مصدر دخل بسبب خلاف سياسي وصراع مناصب …مؤسف حقا ما يحدث بالبترول وهذا الحقل نموذج