عمليات تخريب جديدة تطال حقل (بليلة) النفطي





تعرّض حقل بليلة النفطي، إلى عمليات تخريب جديدة، طالت عدداً من الآبار والمنشآت.

وفي السياق، حمّلت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين، السلطات مسؤولية حماية منسوبيها والعاملين في حقول النفط ومربعات الإنتاج.

وقالت في بيان، إن على السلطات الاضطلاع بأدوارها بدلاً من العمل على الانتقام من الثوار.

الصيحة