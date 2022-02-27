لجنة أمن الخرطوم: جهات غير قانونية تستخرج بطاقات عسكرية





كشف والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ بأن هناك جهات غير نظامية تقوم باستخراج بطاقات عسكرية للمواطنين.

و أمن والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ على تنبيه لجنة تنسيق شؤون أمن محلية أمدرمان والتي نوهت إلى أن هناك جهات غير نظامية تقوم باستخراج بطاقات عسكرية للمواطنين.

وحذرت اللجنة من أن هذه البطاقات غير قانونية وغير مبرئة للذمة وتترتب عليها مساءلة قانونية، ودعت اللجنة المواطنين لعدم الاستجابة لحملة هذه البطاقات.

باج نيوز