شاهد: الراقصة “أية أفرو” تكشف عن ساقها في اجرأ صورها.. والجمهور: عيب.. استري نفسك





أثار ظهور النجمة “آية آفرو” في صورة نشرتها مؤخراً جدلاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما تم وصفه بالصورة الجريئة.

كما بدت أية في الصورة بشكل أجرأ عما اعتادت الظهور عليه مؤخرا؛ حيث ارتدت فستان يكشف عن نجزء من صدرها وكتفيها وساقها.

الممثلة السودانية الشهيرة والراقصة والمودل “آية آفرو” كتبت تعليقاً على صورتها بحسب ما نقلت عنها كوش نيو (صباح العافيه عليكم حبايبي ❤️) فتلقت سيلاً من التعليقات التي اتسم بعضها بالسخرية وإنتقدها جمهورها ومن التعليقات كلمة “عيب”.

وكتبت Amira Mabrouk

(يابت خلاص جسمك ده شفناهو نضيفه والله وكساااره خلاص اتلمي خلينا نشوف غيرك هات ال بعده يااااض).

وكتب Mustafa Ali

(اتقى الله ياخي الشهرة مش في التعرى والكلام الفاضي).

وكتب ابو وعد

(صباح الورد والجمال ياوجه الخير..بس ياريت ياقمرنا تتوجهي للتمثيل والغناء لأنو عندك المقدرة دوليا مش بس محليا…والله كلام من القلب).

وكتب يوسف الفيضاوي (استري نفسك يا بنت الناس الله يهدينا ويهديكي).

الخرطوم (كوش نيوز)