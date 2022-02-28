توقعات بزيادة أسعار الخبز





كشف الناطق باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة، عن توقف عدد من المخابز بولاية الخرطوم بسبب أزمة الغاز.

وتوقع بحسب (التغيير)، ارتفاع أسعار الخبز، خاصةً في ظل إرهاصات زيادة أسعار الدقيق بعد تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية، والأزمة المنتظرة في سلعة الدقيق، ونوه لوجود مشكلة في إمداد الغاز من الشركات للمخابز بالولاية، خاصةً في محلية الخرطوم أكثر من بحري وأم درمان.

ووصف الوضع بـ”الفوضوي” من ناحية التوزيع، وقال “لا توجد جهة تسألها عن السبب، ولماذا لا توزع الشركات الغاز بصورة كافية”، وأضاف “أصبحنا لا نعرف ما هي المشكلة.. هل لا يوجد غاز أصلاً أم أن هنالك مشكلة أخرى؟ مع العلم أن أسعار الغاز أصبحت مجزية بالنسبة للشركات بعد أن ارتفع لتر غاز المخابز من 8 جنيهات إلى 65 جنيهاً”.

وتوقع عكاشة ارتفاع أسعار الخبز خاصةً في ظل إرهاصات زيادة أسعار الدقيق بعد تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار، وأزمة الدقيق التي أطلت برأسها في العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقال “الآن متوفر في السوق دقيق مصري بسعر 10 آلاف جنيه للجوال بعد أن كان بـ7 آلاف جنيه”.

وأضاف “لذلك لن يصبح أمامنا خيار سوى زيادة الأسعار.. إذا استمر الوضع الحالي سنكون مضطرين لرفع الأسعار”، وتوقع أن يصل السعر لـ(50) جنيهاً لقطعة الخبز في جميع المخابز بدلاً عن (30) جنيهاً.

وأشار عكاشة إلى تراجع كميات الشراء بسبب الوضع المعيشي الصعب للمواطنين الذين لجأ بعضهم إلى البدائل عقب ارتفاع الأسعار، بما يعني أن الضرر سيصيب جميع الأطراف “المواطنين وأصحاب المخابز”.

صحيفة الصيحة