أسر معتقلي إزالة التمكين: النيابة تمارس مماطلة سياسية فاضحة





أعربت أسر عدد من معتقلي أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “المجمدة” ولجنة استلام الأصول المستردة عن قلقها من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطات.

واتهمت الأسر في بيان أمس السلطة الحالية بالسعي المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقال أبنائها واتهمت النيابة بممارسة مماطلة سياسية وصفتها بالفاضحة.

ونوهت إلى أن النيابة العامة ظلت تلقي المعتقلين في السجون دون التحري مع غالبهم أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم في مواجهتهم وعلى أي أساس نهضت.

وطالبت الأسر بإطلاق سراح أبنائها بشكل فوري دون قيد أو شرط وأضافت: “نحمل السلطة الانقلابية مسؤولية أي ضرر يصيبهم، وندعو كافة السودانيين والسودانيات لرفع الصوت عالياً رفضاً للاعتقال التعسفي ولتسييس العدالة وتجيير أجهزتها لخدمة أجندة السلطة الانقلابية”.

صحيفة اليوم التالي