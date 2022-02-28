حميدتي يوجه بإلغاء الرسوم القنصلية للطلاب ويتكفل بمصروفات المبتعثين للخارج





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي“، اليوم، بالجالية السودانية وطاقم السفارة السودانية بروسيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية لموسكو بدعوة من الحكومة الروسية.

وقدم حميدتي شرحاً مفصلاً لأفراد الجالية، حول الأوضاع الراهنة بالبلاد في المجالات كافة، واستمع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الجالية التي يتشكل معظمها من الطلاب والمبتعثين للدراسة في روسيا.

وانحصرت المعوقات التي تواجه الطلاب في زيادة رسوم القنصلية، واستخراج الجوازات التي تصل إلى ٢٠٠ دولار للطالب والتأخير في صرف مبالغ المنحة والسكن والتأمين الصحي.

ووجه حميدتي وزارة المالية، بإلغاء الرسوم القنصلية على شريحة الطلاب الحاصلين على المنح في جميع دول المهجر بسبب الظروف القاسية التي تواجههم، فيما تبرع بمبلغ ١٠٠ ألف دولار، لدعم صندوق الجالية السودانية بروسيا، لسد الاحتياجات الطارئة خاصة للطلاب في ظل شح موارد السفارة.

وتكفل حميدتي بجميع مصروفات المبتعثين من الجامعات السودانية إلى الجامعات الروسية للحصول على الدرجات العلمية العليا حتى إكمال دراستهم، والتزم بمتابعة مشاكل الطلاب في الجامعات بدول المهجر خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، مشيداً بالسمعة الطيبة والاحترام الكبير الذي تحظى به الجالية السودانية، وامتدح جهود السفارة السودانية في موسكو وتعاونها الكبير مع أعضاء الجالية.

من جانبه وعد وزير المالية د.جبريل إبراهيم، بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب، ومراجعة الإجراءات محل الشكوى، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والتعليم العالي.

بدوره أعرب القائم بأعمال السفارة السودانية بموسكو السفير أونور أحمد أونور عن ترحيبه بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة، والوفد المرافق له إلى روسيا، مؤكداً أن الزيارة حققت أهدافها وخلقت صدى طيباً في روسيا، مشيراً إلى أن التفاهمات التي تمت من شأنها بناء علاقات استراتيجية متينة إضافة للجهود القائمة أصلاً.

في ذات السياق أشاد رئيس الجالية فتح الرحمن محمود، بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق، لتمتين أواصر التواصل والعلاقات مع روسيا، مشيراً إلى أهمية الزيارة والمباحثات التي جرت مع المسؤولين في الحكومة الروسية.

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