عيساوي: الردع النووي
وضعت روسيا كتيبة الردع النووي في حالة تأهب. تحول خطير في العمليات العسكرية. وبذا تكون جميع الاحتمالات واردة بما فيها الحرب الكونية. وإسقاط ذلك على الداخل السوداني من زاوية استخدام كل طرف لسلاح ردعه. نرى الشيوعيين قد استعانوا بأم جميل بنت حرب (زوجة عبد الخالق محجوب) في آخر مظاهرات لهم. لما لها من رمزية وسط المتظاهرين.
والمضحك والمبكي في آن واحد. نفس المرأة التي تنادي اليوم برجوع الجيش لثكناته. هي من زغردت للجيش وهو يقتل في الأنصار بود نوباوي والجزيرة أبا. ونفسها من تهللت أسارير وجهها بمجزرة بيت الضيافة.
عليه نناشد التيار الإسلامي العريض أن يستلهم الثبات على المبدأ من هذه العجوز الشمطاء التي نذرت نفسها لتكون كلمة الإلحاد هي العليا. وأن يدين الناس بدين العلمانية.
أيها الناس إن أوكرانيي السودان لا ينفع معهم إلا حرب الشوارع والمدن والفرقان عبر توعية الناس بأهمية التداول السلمي للسلطة بالإنتخابات. وإن رفضوا ذلك (وهو الوارد). لابد من سلاح الردع النووي المتمثل في المحافظة على المجتمع من الهجمات الشيوعية الانتحارية بقنابل سيداو والخرشة والجنس.
وخلاصة الأمر إن كانت روسيا تقاتل من أجل أمنها القومي في الدنيا. كيف لا يجوز لنا الدفاع عن أمننا الديني ونحن مطالبون بذلك بأمر رباني؟. ثقوا بالله إن الله ناصر دينه (وهذا وعد) بنا أو بغيرنا. والآن الكرة في ملعبنا تماما. فقد تخلى الناس عن الأوكرانيين عملاء فولكر. فيجب التهديف من جميع الزوايا لأن المرمى خال.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأثنين ٢٠٢٢/٢/٢٨
2 تعليقات
وما أن أعلن البرهان عن إنقلابه حتى خرجت (خفافيش الظلام) الكيزانية من أوكارها وكهوفها .. وهم يحسبون أن إنقلاب البرهان الأخرق هو بمثابة إعلان لعودتهم الى الساحة السياسية وربما الى الحكم .. فأخذوا يحدثونا بجلافتهم المعهودة وبذات خطابهم الديني الماكر الخبيث القديم .. عما يسمونه ب (التيار الإسلامي العريض) .. وكأن الأمر في السودان هو حرب بين مسلمين وكفار .. وكأنهم لم يعلموا بعد ان متاجرتهم بالدبن هذه ومحاولتهم خداع الناس به أمر لم يعد ممكنا بعد أن افتضح أمرهم وعرف الناس حقيقتهم ورأوا رأي العين نفاقهم وفسادهم وإجرامهم وكل مساويء أخلاقهم على مدي ثلاثين عاما بعد اغتصابهم الحكم بالإنقلاب العسكري . أما فزاعتهم المعتادة التي ظلوا يحاولون بها إخافة السذج البسطاء .. فزاعة (الشيوعيين .. اليساريين .. العلمانيين الملحدين … إلخ) لم تعد تخيف أحدا .. بل أصبحت مثار تندر وسخرية عند الناس في السودان
ربنا يهديها وتتوب من الشيوعية وتعقل وتخلي باقي العمر لله ونصرة دينه وليس مواصلة مشوار الرفاق في حرب الاسلام