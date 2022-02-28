سقوط شهيد في مواكب 28 فبراير





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط شهيد بمدينة أمدرمان إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواكب 28 فبراير ما أدى إلى تهشم الجمجمة وتناثر أنسجة المخ.

وقالت لجنة الأطباء في بيان ” تتعرض مواكب مليونية28فبراير إلى قمع مفرط بالرصاص الحي من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع”.

وأضافت “يتحدث المسعفون عن سقوط عشرات الإصابات أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، كما تأكدنا من سقوط قنبلة غاز مسيل للدموع داخل غرفة العمليات بمستشفى الأربعين بأمدرمان في تعدٍ صريح وانتهاك لحرمة المستشفيات”.

وأردفت “تحاصر السلطات المستشفيات وتمنع شعبنا عن التداوي بعد قمعه وذلك سلوك وحشي وغير إنساني ولا يمت للشرف والنزاهة والأخلاق بشئ، كما يعد انتهاك حرمات المستشفيات والمرافق الصحية من الكبائر يكاد يوازي قتل الأرواح السلمية”.

وتابعت “إننا الأن نعمل بشكل دؤوب لحصر الإصابات التي تقع في مواكب العاصمة الخرطوم والولايات نتيجة عنف السلطات”.

الصيحة