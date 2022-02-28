قوات مناوي تغادر الفاشر





قررت قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة ”مناوي“ اليوم ”الاثنين“ مغادرتها مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور انفاذ لقرارات اجتماع لجنة وقف اطلاق النار الذي انعقد مؤخرا بعاصمة الولاية مدينة الفاشر.

وكان الاجتماع الذي تراسه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن ”عبدالفتاح البرهان“ وحضره نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ”محمد حمدان دقلو“ وقادة حركات الكفاح المسلح قد قرر اجراء ترتيبات امنية عاجلة واخلاء المدن من كل قوات الكفاح المسلح.

وقال والي الولاية الجنرال ”نمر محمد عبد الرحمن“ في تصريحات إن قوات جيش تحرير السودان قررت اليوم مغادرة مدينة الفاشر إنفاذا لمقررات لجنة إطلاق النار، وأضاف أن عملية المغادرة تمت بطريقة سلسة ورسمية وفقا للإجراءات المتبعة، وكشف عن ترتيبات تجري لمغادرة قوات حركة العدل والمساواة للمدينة ”هذا الاسبوع“، فيما تغادر بقية القوات المدينة الاسبوع المقبل، وأشار إلى تخصيص الموقع الذي كان يتواجد فيه قوات حركة جيش تحرير السودان سابقا لقوات الشرطة بغرض التدريب والتاهيل.

فيما أكد القيادي بالحركة محمد آدم كش مغادرة قواتهم للمدينة والتوجه إلى معسكر جديد السيل للتدريب العسكري والمشاركة ضمن القوة المشتركة لحماية المدنيين، وقال إن ذلك يأتي وفقا لتنفيذ اتفاقية السلام بجوبا، وجدد التزام الحركة بالعهد في اجتماع لجنة وقف اطلاق النار والتوجه نحو معسكر جديد السيل للتدريب العسكري، وكشف كش عن تجهيز عدد من قواتهم للانضمام للدفعة 59 للتدريب التي يشارك فيها ثلاثة آلاف من حركات الكفاح المسلح مسار دارفور من أجل الترتيبات الأمنية بدارفور.

الصيحة