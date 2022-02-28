رشدي الجلابي: بداية شهرتي كانت بدرداقة (ملح و لالوب) وأعول 6 أطفال





قال المؤثر الاجتماعي “رشدي الجلابي” أن أول مقطع فيديو عرفه به الناس، كان تصويري وانا أعمل بدرداقة ملح بحلفا الجديدة، صوره أحد أقربائي يدعى “كمال كرور” ونشره على منصات التواصل.

وأضاف في لقاء مع (البرينس) وفق ما نقلت صحيفة (كوش نيوز) بأن اسمه احمد الرشيد بشير، مسقط رأسه قرية “الأسيد” ريفي تمبول، ومن أطلق عليه “رشدي الجلابي” هو موثق أول بداية ظهوره على السوشيال ميديا، بعدها اشتهر على نطاق منطقته بشكل واسع.

وقال “الجلابي” أن درداقته التي كان يعمل فيها بسوق حلفا تجمع مختلف الأصناف من ملح ولالوب ونبق وكاسترد وغيره، وكان عائده اليومي منها نحو ألفين جنيه.

وكشف رشدي لأول مرة، أنه (كبير البيت) وشايل مصروف 6 أطفال أشقائه، وامنيته امتلاك سيارة توسان يتكسب منها، وتدر له دخلاً من إيجارها، تغطي مصاريف أسرته، ويتزوج، وهو السبب الذي دعاه للحضور إلى العاصمة الخرطوم، مرددا عبارته الشهيرة (ما برجع، ما برجع، ما برجع، عشر مرات) حتى يحقق حلمه.

الخرطوم: محمد الطاهر

كوش نيوز