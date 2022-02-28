ماكرون يؤكد لبوتين ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري





أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه الإثنين، أن الرئيس الفرنسي بحث الحرب الروسية على أوكرانيا مع نظيره الروسي في اتصال هاتفي.

ونقل ماكرون لبوتين مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الهجوم على أوكرانيا وضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار بشكل فوري.

ودعا ماكرون نظيره الروسي لوقف الهجمات على المدنيين والمستوطنات، وحماية البنية التحتية المدنية بأكملها، وضمان سلامة الطرق، وخاصة الممر الجنوبي للعاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي أعرب عن رغبته في الانخراط في القضايا الثلاث.

وطالب ماكرون خلال الاتصال الهاتفي بوتين إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

كما أجرى ماكرون اتصالا هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث آخر التطورات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.​​​​​​

العربية نت