شاهد بالصور.. في أول إطلالة لها.. مودل سودانية جديدة تكشف عن فخذها ومناطق حساسة من جسمها خلال جلسة تصوير مثيرة ومنصات مواقع التواصل تشتعل





أشعلت مودل سودانية جديدة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في إحدى اللقطات وهي ترتدي ملابس مثيرة للجدل وفاضحة حسبما كتب متابعون.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صورة للفتاة التي أطلق عليها لقب (المودل الجديدة).

وظهرت الفتاة خلال الصورة وهي تكشف عن فتحة في فستانها القصير للغاية ليظهر جزء عاري من جسمها من الكتف وحتى الأسفل إضافة لمناطق حساسة من جسمها مثل فخذها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعلقين على الصورة صبوا جام غضبهم على الفتاة التي وصفوها بالمتبرجة والتي تبحث عن الشهرة عبر جسدها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين