شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تقدم فاصل من الرقص وسط الشباب..وتشعل الحفل ومواقع التواصل بوصلة من الرقصة الجديدة (تعشيقة الركشة دقو ورا)





ألهبت مطربة سودانية حفل خاص شاركت فيه بالغناء, الحفل الذي شهده حضور كبير من الشباب قدمت خلال المطربة فواصل من الرقص.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تفاعل الشباب مع الفنانة التي قدمت فواصل من الرقص وهي تتوسطهم بطريقة مثيرة.

ولعل أبرز ما أشعل الحفل ومواقع التواصل التي تداول مرتادوها المقطع بغزارة, طريقة الرقص الجديدة التي ابتكرتها المطربة والتي تتمثل في تحريك اليد أثناء الرقص.



ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أطلق متداولو المقطع عبر مواقع التواصل المختلفة على الرقصة الجديدة اسم (تعشيقة الركشة دقو ورا).

وفسر المتابعون اسم الرقص الجديدة وسبب إطلاق هذه التسمية عليها بأن حركة اليد تشبه طريقة تدوير سائق الركشة, لركشته الموديل الجديد والتي تسمى (دقو وراء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين