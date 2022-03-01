سودانية تضع “منوماً” لزوجها في يوم عقد قِرانه من الزوجة الثانية





وضعت سيدة سودانية “منوماً” لزوجها في يوم عقد قِرانه من الزوجة الثانية، لتعطيله عن اتمام الزواج.

وقالت مصادر وفق (العربية) بأن الزوجة الأولى وضعت “منوماً”، لزوجها العريس بمنطقة جبل أولياء بالخرطوم، مما تسبب في تأخيره كثيراً ليلة فرحه.

مما اضطر أهل الزوجه لـ اللحاق به في بيته ليجدوه نائماً تحت تأثير المنوم، ومنعتهم الزوجة من ايقاظه ثم طردتهم، فما كان منهم إلا تزويج الشابة بأحد الحضور “المعازيم” وإكمال مراسم الزواج على زوج أخر.

الخرطوم: سودان لايت