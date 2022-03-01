



شاهدة حلقة برنامج مواسير على صفحة الممثل خالد نيالا وكانت تتحدث عن سمسارة العربات والحلقة اصلا حلقة فكاهة ومقالب، المهم سمعت فيها مصطلح البارجغل وهو شخص يبيع الهواء ويشتري الهواء ويتحدث عن الهواء ويقوم بعمليات الاحتيال في السوق بذلك

اطلق اليوم شباب يبدو انهم كوادر سرية للحزب إياه المعروف عنه صناعة الكدايس ميثاق اسموه ميثاق سلطة الشعب مع العلم انهم غير مفوضيين من الشعب ولا حتى من جمهور وهمة ديسمبر والميثاق وميلاده هو نتيجة صراع خاضه الحزب الشيوعي مع مجموعة الليبراليين الذين سيطروا على مكتب حمدوك وكان خطهم مبادرة البناء القاعدي التي فككها كوادر الحزب الشيوعي وسط الأحياء صامولة صامولة وطرحوا ميثاق لجنة ود مدني وهنا استسلمت مجموعة الليبراليين إلى خط الحزب الشيوعي وقررت ان تعمل داخل إطاره بتعديل الميثاق السياسي الذي سيطرح من الخرطوم والمتوفر عندي من معلومات يقول ان الشيوعي عقد تسوية مع جزء من مكونات قحت على إشراك كوادر سرية لها في المشهد الجديد بعد أن إهتراء تحالف قحت وتفكك صامولة صامولة وتقوم نظرية الشيوعي اساسا على أن يقدم الميثاق نفسه كمقابل ومناوئ لقحت وان يكون في من بقدموه عدد من كوادر الأحزاب السرية او الكدايس(الكدايس هم كوادر تنظيمات يقدمون أنفسهم بأنهم غير منظمين ويكون انتماءهم للحزب انتماء سري غير معلن) وعدد من الشباب المخموين وذلك لاستعادة الشارع مرة أخرى بعد أن تضأل تفاعل الشارع الي عشرات ومئات..

وعلى طريقة البارجغل طرح الميثاق جملة من الأهداف والرؤى حول الدولة وشكلها والمؤسسات العدلية والنظامية والأمنية وشكل مفوضيات الخدمة المدنية والطرفة في إلغاء الوثيقة الدستورية واعادة طرح بنودها داخل الميثاق ثم المطالبة بفترة انتقالي لعاميين قابلة للزيادة يحدد مسارها كدايس الأحزاب عبر ممثليهم في لجان المقاومة

وميثاق سلطة الشعب هذا عملية احتيال جديدة في ساحة السياسة مثل احتيال تجمع المهنيين وقحت واحتيال حمدوك ومكتبه فبعد ان تساقطت كل منصات الاحتيال هذه وفقدت مشروعيتها وبهتت واهترأت تحاول أحزاب اليسار غسل عارها السياسي بعملية احتيال جديدة ترمم استبدادها فتطرح ميثاق احتيال جديد يشابه إعلان الحرية والتغيير في المضامين ويحذف المسميات

ميثاق البارجغل وهو كلام الهواء المجان في السياسة سيحاول عدد من ناشطي البارجغل وبائعي الوعود من ابو ١٠٠ مليون دولار المموليين لخدمة مشروع السيطرة على البلاد تقديمه وتزويقه وهم مدعوميين ومفرغيين ومموليين لهذه الآونطة فاحذروا من خدعة جديدة ومن جرب المجرب حلقت به الندامة ولا خير في ميثاق البارجغل ولا نشطاء البارجغل…

الصديق محمد احمد