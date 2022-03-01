روسيا تحضر مفاجأة لجنودها كمكافأة للحرب في أوكرانيا





قررت وزارة الدفاع الروسية، مكافأة جنودها الذي يقاتلون في أوكرانيا، حيث تعتزم اعتبارهم محاربين قدامى.

وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فإنه يمكن لهؤلاء الجنود بعد ذلك الحصول على مزيد من المعاشات والقسائم لإعادة التأهيل، كما سيحصلون أيضا على مزايا خاصة بالعطلات، ويمكنهم تلقي أطراف اصطناعية لإصابات الحرب بسهولة أكبر، وفق وكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس”.

وبحسب ما كشفته التقارير، فإن وزارة الدفاع تقدر تكاليف ذلك بالنسبة للعام الحالي بما يعادل 43 مليون يورو تقريبًا.

وتستمر العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار، في ظل الدعم الغربي بالأسلحة من جانب، وفرض عزلة دولية على روسيا من جانب آخر عبر العقوبات القاسية.

صحيفة المرصد