مجلس البجا: كل أطراف الشرق وقعت على ترسيم الحدود





أكد وكيل نظارة الهدندوة القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البحار المستقلة محمد علي أنور اكتمال جاهزية تنفيذ قرارات تنفيذ شروط القلد، وأعلن أن جميع أطراف الشرق وقعت على ترسيم الحدود.

وأوضح أونور في تصريح لـ(اليوم التالي) أن لقاء رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد أحمد ترك بوزيري الطرق والجسور ووزارة الداخلية ناقش قرارات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الخاصة بشروط القلد وحل قضايا شرق السودان بمجملها.

وأشار أونور إلى أن وزارة الداخلية أكدت كامل جاهزيتها لتقديم يد العون لصالح مواطني شرق السودان وتوفيق أوضاع الإقليم.

وأكد أونور أن جميع أطراف الشرق وقعت على ترسيم الحدود وقال: (إن من يرفضون هم سياسيون لأن هذا القلد وقع أصلاً بين زعماء القبائل ولا يعنيهم).

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي