انحراف قطار (مدني- الخرطوم) عن مساره ونجاة الركاب





تعرض قطار ركاب الجزيرة القادم من مدينة ود مدني إلى الخرطوم، لحادث انحراف (٦) عربات ركاب من خارج الخط الحديدي، وذلك بعد اكتشاف حل وسرقة “مسامير وبلنجات” الخط الحديدي لعدد اثنين وعشرين فلنكة بالقسم سوبا/ الباقير؛ مما أدى لتعريض أرواح الركاب إلى الخطر، ولكن لم تحدث اي إصابات بين الركاب .

ودعا مدير عام السكة حديد، وليد محمود أحمد، في تصريح صحفي أمس، جميع المواطنين، بجانب الخطوط الحديدية في جميع أنحاء السودان، أن يحافظوا على الممتلكات العامة، وإبلاغ الجهات الشرطية والأمنية، في حال ملاحظة أي أنشطة مريبة للسرقة أو التخريب، ليكون ذلك إسهاماً في إنقاذ أرواح الركاب الأبرياء.

وأكد توجيه جهات الاختصاص الأمنية وشرطة السكة حديد، للإسراع في القبض على الجناة.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني