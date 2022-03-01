إجتماع بالقصر الجمهوري حول أحداث “حقل بليلة”





عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا يوسف جاد كريم اليوم، إجتماعاً بمكتبه بالقصر الجمهوري، مع وزيري الدفاع المكلف الفريق الركن يس إبراهيم يس، والطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله محمود، بشأن الأحداث التي شهدها مؤخراً حقل بليلة للنفط بمحلية لقاوة في ولاية غرب كردفان، والجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد.

واطمأن جاد كريم، خلال الإجتماع، على موقف الخدمات المقدّمة للمواطنين ومشروعات المسؤولية الإجتماعية التي تنفّذها الشركات العاملة في مجال البترول بالمنطقة، مؤكداً ضرورة تنفيذ وزارة الطاقة والنفط لالتزاماتها تجاه المواطنين في مناطق إنتاج البترول.

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