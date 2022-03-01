خبير: الوجود الإثيوبي في السودان يفوق سكان جيبوتي





قال الخبير في شؤون القرن الافريقي د. عبد الوهاب الطيب، إن مسألة سد النهضة غير بعيدة عن الأحداث بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار في حديثه لبرنامج (حديث النـاس) بقناة النيل الأزرق، إلى أن إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة يأتي في إطار سياسة إثيوبيا لفرض الأمر الواقع على السودان ومصر، مؤكداً عدم وجود أي إطار قانوني أو تفاهمات سياسية لملء وتشغيل السد.

وأكد الطيب أن مشكلة الفشقة زادت من تعقيد وتوتر العلاقات بين السودان وإثيوبيا رغم العلاقات التاريخية بين البلدين والتداخل الكبير، وأشار إلى أن هنالك أكثر من (3- 5) ملايين إثيوبي يعيشون في السودان، مؤكداً أن الوجود الإثيوبي في السودان يفوق سكان دولة جيبوتي.

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