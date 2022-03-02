(٤,٧٢٠) مزارعاً مهددون بالسجن في أمري





كشف عضو مجلس إدارة مشروع أمري عبد الرافع جلال عن أن (٤,٧٢٠) مزارعاً بمشروع أمري مهددين بالسجن بسبب قروض البنك الزراعي، وحذر المجلس من خروج (٦٧) الف فدان من زراعة المحاصيل العام القادم.

واعتبر زيادة قيمة كهرباء الاستثمار الزراعي من (١,٦) جنيه للـ(كيلو واط) الى (٢٢) جنيها للكيلو واط غير مبررة، واتهم الحكومة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم بالسعي الى تعطيل عجلة الاستثمار الزراعي بالولاية لصالح جهة ما.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مسؤول فضل حجب اسمه لـ”الجريدة” عن تجاوزات مالية وادارية بمشروع امري، وقال: ” توجد مزارع دواجن داخل المساحات الزراعية لمشروع أمري لا تدفع استئجار من بينها ( دواجن النيل السودانية) ، فضلاً عن أن عائد انتاجها يورد لتنمية وتطوير المنطقة والمشاريع الزراعية ، وأشار إلى أن هذه المشاريع التي تدر مليارات الجنيهات المركزية ولا يستفيد منها اهل المصحلة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بمجلس إدارة أمري عبد الله محمد سيد احمد أن معظم المشاريع الزراعية بالولاية بها تقاطعات ادارية مع المشاريع الاستثمارية المركزية وضرب مثال لذلك بشركات” زادنا، وامطار، ومشروع هيئة تطوير الزراعة.

القرير: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة