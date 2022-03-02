بورتسودان: إنتظام حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية





يشهد ميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية إنتظاما في حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية ، حيث تم خلال الأسبوع الحالي تفريغ ناقلتين جازولين باجمالي حمولة ( ٧٤٢٠٩ ) أطنان ، وتفريغ ناقلة فيرنس حمولة (٤٣٩٩٦ ) طنا.

أوضح ذلك كابتن رامي عمر صيام مدير ميناء الخير عبر إعلام الموانيء البحرية ، مؤكداً جاهزية الميناء لإستقبال وتفريغ كل الناقلات التي تصل إلى الميناء ، مشيراً إلى وصول ثلاث ناقلات جازولين إلى منطقة الإنتظار خارج الميناء باجمالي حمولة تبلغ( ١٠٨٠٢٧ ) طنا ، وذلك إلى حين إكمال إجراءات الدخول إلى الميناء.

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