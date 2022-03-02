الحكومة: أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بأيدي المواطنين





أقر مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة الفريق ركن الهادي عبدالله بوجود اكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بايدي المواطنين جمع منها 600 الف قطعة طوعا و300 الف قطعة قسرا في كافة انحاء السودان، مؤكدا ان ماتم جمعه من سلاح يمثل اعلى نسبة بين كل دول الاقليم.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في عمليات ضبط وتقنين وجمع السلاح من أيدي المواطنين، مناشدا المواطنين بضرورة دعم ومساندة اللجنة في جمع وحصر السلاح.

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