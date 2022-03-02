إجلاء (85%) من السودانيين بأوكرانيا





أجلت سفارة السودان في كييف، (85%) من عدد السودانيين الكلي بأوكرانيا.

وقامت السفارة ممثلة في القائم بالأعمال بالنيابة عكاشة الضو الماحي، بإجلاء (150) سودانياً خلال اليومين الماضيين، في إطار جهود المتواصلة سفارة السودان بأوكرانيا لإجلاء مواطنيها بأوكرانيا.

وظلت السفارة حاضرة في المعبر لإستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمسافرين ليتمكّنوا من دخول الحدود الرومانية من خلال معبر “سرت” وذلك بالتنسيق مع سفارة السودان في بوخارست.

وأشادت السفارة السودانية في كييف، بالتعاون الكبير من قبل المواطنين السودانيين الذين إلتزموا بالتواصل الكامل مع البعثة خلال عبورهم بكافة المعابر في كل من المجر وسلوفاكيا وبولندا، رغم التكدس الكبير على الحدود البولندية.

ويقدّر عدد السودانيين الذين عبروا إلى بولندا بنحو (400) سوداني، وتمكّن القنصل بالسفارة السودانية في برلين من تسوية إجراءات الذين لا يملكون جوازات سفر صالحة. فيما واصلت السفارة في بودابست مجهوداتها بالتنسيق مع البعثة في كييف في تسهيل عبور (50) سودانياً إلى المجر وإيوائهم، إضافة إلى (30) مواطناً سودانياً عبروا إلى سلوفاكيا، وبهذا تقدر نسبة السودانيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بـ(85%) من العدد الكلي.

وتقوم وزارة الخارجية السودانية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وسفاراتها في البلدان المشار إليها، لإجلاء جميع السودانيين الموجودين في أوكرانيا بأمن وسلام ووصولهم إلى أرض الوطن.

الصيحة