الحكومة: شركات البترول تتحمل مسؤولية احداث حقول بليلة





قال والي ولاية غرب كردفان خالد محمد أحمد جيلي ان ماحدث من تخريب في حقل بليلة النفطي هو نتاج تراكمات ومفاوضات بين شركات النفط والمواطنين بالمنطقة وعدم إلتزام شركات البترول بتفيذ برامج المسؤولية المجتمعة. وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن الصور والأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادثة غير حقيقية ومجافية للواقع، مؤكدا أن الاضرار طفيفة. وكشف عن القاء القبض على 8 أشخاص متورطين في حريق كيبلات محطة الكهرباء وتخريب انابيب النفط.

وقال ان الحادث خلف 3 اصابات في صفوف حراس المنشأة حالتهم مستقرة تماما، موكدا أن مطالب المواطنين مشروعة ومحل اهتمام حكومة الولاية وشركات النفط.

الصيحة