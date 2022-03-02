السودان..إجراءات جديدة تجاه طريق مرور سريع





هذه الإجرءات أسهمت مباشرةً في تخفيف السرعة واصبحت المركبات تسير بسرعة عادية نسبة للرقابة المرورية، بحسب مضوي.

أعلنت دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور في السودان، عن وضع إجراءاتٍ جديدة تّجاه طريق الإنقاذ الغربي.

وقال مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور، بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ الخطوة تجئ لأهمية طريق الإنقاذ الغربي وربطه ولايات كردفان ودارفور بالعاصمة، بجانب ربطه للسودان بغرب ووسط إفريقيا، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أنّ الخطة تبدأ بالتفويج الفردي اليومي وإيفاد شرطي مرور داخل كلّ بص عبر النقاط المنتشرة على جميع الطرق القومية لضمان إلتزام السائقين بضوابط السرعة وعدم التخطي لسلامة الركاب تحقيقًا للسلامة المرورية.

وأضاف” في بعض الحالات يكون التفويج كاملاً يتمّ بداية من الميناء البري بالخرطوم وبعده يتمّ التسليم عبر النقاط المنتشرة على امتداد الطريق حتى نقطة الوصول الأخيرة للبصّ”.

باج نيوز