السلطات السودانية تحبط محاولة تهريب إبل





أحبطت السلطات في السودان، محاولة تهريب 246 رأس من الأبل، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر بالمنطقة الشمالية إنّها أحبطت العملية، بعد متابعة دقيقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب فيصل بشير موسى أنّ هيئة الجمارك متمثّلةً في الإدارة العامة لمكافحة التهريب تمتلك منظومة جمركية متطوّرة قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكاله عبر جميع المنافذ الجمركية والحدود حمايةً لمكتسبات وثروات الوطن.

وأضاف” هذه الضبطية النوعية تدلّ على يقظة تلك القوات وعملهم على حفظ ثروات البلاد وحماية الاقتصاد”.

وفي السياق، كشف مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر خالد عثمان خالد، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، عن أنّ قواته تمكّنت من ضبط ثلاثة”دبوكات” ـ ثلاثة مجموعات من الإبل المتحرّكة في الصحراء ـ والتي تعادل (٢٤٦) رأس من الإبل في المنطقة الشمالية للولاية كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

باج نيوز