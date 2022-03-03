توقف خدمات مستشفى الاسنان بودمدنى بسبب الكهرباء





توقفت امس خدمات مستشفى الاسنان بودمدني نتيجة فراغ عداد التيار الكهربائي، وأقر د.عمر السني مدير عام مستشفى الاسنان بصعوبة اوضاع المستشفى مع تذبذب التيار الكهربائي خاصة بعد الزيادات الكبيرة فى تعرفة الكهرباء مؤخرا ، وقال فى تصريح لـ(الجريدة) امس : نحتاج إلى اكثر من مليون و٢٠٠ الف جنيه شهريا لتوفير الكهرباء بالمستشفى ، واضاف : (اجيبها من وين) في ظل عدم وجود مال مخصص للتسيير والتكلفة العالية للخدمات ، وطالب السني بايلولة مستشفى الاسنان لوزارة الصحة الاتحادية لجهة انها قادرة على حلحلة الكثير من القضايا المتعلقة بالمستشفى ، وكشف مدير عام مستشفى الاسنان بودمدني عن تردد ما يتراوح بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ مريض يوميا على المستشفى ، ونوه الى ان التيار الكهربائي اصبح مهدد في حال عدم التفات المسؤولين لها ، وقال : يجب مراعاة المؤسسات الصحية على اقل تقدير (على حد قوله).

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة