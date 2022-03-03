السودان يمتنع عن التصويت ضد روسيا بالأمم المتحدة





امتنع السودان عن التصويت ضد روسيا لصالح (قرار يدين العدوان على أوكرانيا).

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، الأربعاء، قراراً يدين “بأشد العبارات” العدوان الروسي على أوكرانيا.

ويطالب روسيا بالكف، فوراً، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن أي تهديد، أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو .

كما أدان القرار إعلان روسيا زيادة جاهزية قواتها النووية.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، طالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وصوتت لصالح القرار (141) دولة، بينما صوتت (5) دول ضد القرار، وامتنعت (35) دولة أخرى.

وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده .

وصوت ضد القرار دول روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا والصين.

صحيفة السوداني