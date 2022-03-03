السودان يرحب بقرار تصنيف “الحوثي” كجماعة إرهابية





رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية و توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن.

و قالت الخارجية في بيان الخميس : “تُرحب وزارة خارجية جمهورية السودان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، إلى جانب توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وإدانة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة”.

و أعربت الخارجية عن تطلعها في أن يُسهم القرار في وقف الأعمال العدائية و الإنتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي و تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

و أكدت دعمها لجهود الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها و قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد بما يحفظ وحدة اليمن و سيادته.

باج نيوز