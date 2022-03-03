الخارجية : نتطلع لزيارة المبعوث الصيني للقرن الأفريقي للسودان في أقرب وقت





أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بتعيين شيويه بينغ ؛ مبعوثاً خاصاً لوزارة الخارجية الصينية لمنطقة القرن الأفريقي.

و أكدت الخارجية في بيان ثقة السودان في أن الجهود المستمرة التي ظلت تقدمها الصين كصديق قديم و شريك إستراتيجي لدول القرن الأفريقي ستسهم

في تحقيق السلام و الاستقرار و دفع عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة.

و أعربت الخارجية عن استعدادها لدعم جهود المبعوث و تسهيل مهامه و إجراء التنسيق و الإتصالات اللازمة لإنجاح المبادرة.

و أضافت “و في هذا السياق تتطلع وزارة الخارجية لزيارة المبعوث للسودان في أقرب وقت ممكن لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الصيني من أجل دفع وتطوير العلاقات بين البلدين ولعب دور إيجابي في دفع عملية الإنتقال السياسي في السودان”.

باج نيوز