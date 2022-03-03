ظهور الإعلامية السودانية شهد المهندس بـ «نيولوك» جديد يُدهش مواقع التواصل





أدهش ظهور الإعلامية السودانية شهد المهندس بـ «نيولوك» جديد، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

و ظهرت الإعلامية والمذيعة السابقة بقناة النيل الأزرق شهد المهندس بنيولوك جديد واطلالة مختلفة حيث شاركت معجبيها صورة لها بمنصتها على فيسبوك تظهر فيها بفستان أبيض رقيق، في مظهر غيّر من شكلها المألوف تماماً.

وجاء الفستان الأبيض بأكمام طويلة وبقصة شعر ولون اسود، وانهالت تعليقات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وربط المتابعون إطلالتها بـ “مارس الأبيض” لدعم المرأة السودانية في يومها العالمي.

الخرطوم: (كوش نيوز)